شكرا لقرائتكم هل يعود لاعب الأهلى المُصاب بكورونا للتدريبات خلال 48 ساعة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقّب مسئولو النادي الاهلي نتيجة المسحة الطبية التى سيُجريها حمدي فتحي لاعب الفريق اليوم ،الأحد، المُصاب بكورونا من أجل تحديد مصيره من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق خلال الفترة المقبلة ، ففي حالة ظهور نتيجة المسحة غداً بتحوّل العينة من إيجابية سلبية سيكون بأمكان حمدي فتحي المشاركة في مران الفريق خلال أيام قليلة وربما يعود للتدريبات بعد 48 ساعة حسبما قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة أما في حالة إستمرار العينة إيجابية سيواصل حمدي مرحلة العزل المنفرد في منزله وتناول "الكورس العلاجي" للتعافي من فيروس كورونا لفترة 10 إلى 15 يوم ، ومن المقرر أن يخضع لاعبو الاهلي للمسحة الطبية السادسة مساء اليوم بإستاد التتش على أن يخضع حمدي فتحي لمسحة هو الأخر لكن بعيداً عن النادي وينتظر الاهلي نتيجة هذه المسحة بعدما أجرى اللاعب مسحة يوم الأربعاء أثبتت إنه مُصاب بكورونا.

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وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وزيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى الأهلى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.