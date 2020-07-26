شكرا لقرائتكم الزمالك يستقبل الأعضاء فى العمومية بلافتة ترحيب من مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقبل الزمالك، أعضاءه بلافتة ترحيب من المستشار مرتضي منصور رئيس النادي في الجمعية العمومية الخاصة بالميزانية.

لافتة الزمالك Advertisements

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اتفق مع نظيره بنادي طنطا على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت في مباراة ستقام من أربعة أشواط وسيكون كل شوط ٣٠ دقيقة.