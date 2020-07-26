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شكرا لقرائتكم الزمالك يستقبل الأعضاء فى العمومية بلافتة ترحيب من مرتضى منصور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
استقبل الزمالك، أعضاءه بلافتة ترحيب من المستشار مرتضي منصور رئيس النادي في الجمعية العمومية الخاصة بالميزانية.
لافتة الزمالك
كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اتفق مع نظيره بنادي طنطا على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.
وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.
ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت في مباراة ستقام من أربعة أشواط وسيكون كل شوط ٣٠ دقيقة.
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