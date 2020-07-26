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الزمالك يستقبل الأعضاء فى العمومية بلافتة ترحيب من مرتضى منصور

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جدة - عمرو شويل  

استقبل الزمالك، أعضاءه بلافتة ترحيب من المستشار مرتضي منصور رئيس النادي في الجمعية العمومية الخاصة بالميزانية.

 


لافتة الزمالك

 

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كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد اتفق مع نظيره بنادي طنطا على خوض مباراة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.

 

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.

 

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت في مباراة ستقام من أربعة أشواط وسيكون كل شوط ٣٠ دقيقة.

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