شكرا لقرائتكم شاهد لاعبو المقاولون يخضعون للمسحة السادسة قبل ودية أسوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، للمسحة الطبية السادسة للكشف عن كورونا، اليوم الأحد، وذلك في إطار استعدادات ذئاب الجبل لمواجهة أسوان وديًا، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو، استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري العام المقرر عودته يوم 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

واتفق مسئولو أسوان مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب، على تأجيل المباراة الودية التي كان من المقرر إقامتها أمس السبت، بين الفريقين على ملعب اتحاد الشرطة، لتقام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما رفضت اللجنة الطبية إقامة اللقاء قبل خضوع الفريقين لمسحة طبية للكشف عن كورونا قبل المباراة بـ 48 ساعة، حيث كانت المسحة الأخيرة التي خضع لها الفريقان يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن يقام اللقاء على استاد عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب، على أن يخوض أسوان اللقاء الودي الثاني أمام وادي دجلة يوم 29 يوليو على ملعب اتحاد الشرطة أيضاً، حيث يسمح الاتحاد للأندية بخوض مباراة أو مباراتين فقط بعد إجراء المسحة الطبية لـ كورونا بـ 48 ساعة.

Advertisements

في سياق آخر، يجهز عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، 9 ناشئين من قلعة ذئاب الجبل لخلافة محمد صلاح نجم المقاولون السابق وليفربول الإنجليزى حالياً، والذى شق طريقه مع الساحرة المستديرة من داخل قلعة الجبل الأخضر، وجاءت قائمة الناشئين التسعة كالتالي: الحارس محمد سيحة مواليد 2001 واللاعب زياد طلبة مهاجم 2001 واللاعب يوسف حسن مهاجم 2003 وتايسون مهاجم 2001 واللاعب محمد على 99 وفضل أباظة 99 ومحمد مصطفى مهاجم 2002 ومصطفى الشاذلى باك رايت 2002 ويوسف ابوهشيمة هاف 2003.

وكان البدرى طلبة قد سجل هدف تعادل المقاولون فى اللقاء الودى الذى جمع ذئاب الجبل بأسوان، فى الدقيقة الثانية من الوقت الضائع، كما شارك فضل أباظة فى المباراة وحصل على إشادة الجهاز الفني.

ويحتل المقاولون المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.