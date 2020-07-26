كلوب يُحبط طموحات صلاح في الجولة الأخيرة من البريميرليج

كتب: ضياء السقا

أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه به نيوكاسل يونايتد، في الخامسة مساء اليوم، في إطار الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويجلس النجم المصري محمد صلاح على دكة البدلاء، ليبتعد بذلك عن المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي، حيث يمتلك الفرعون 19 هدفا، على بعد 4 أهداف من المتصدر جيمي فاردي.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون.

Advertisements

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، ويليامز.

الوسط: كيتا، ميلنر، فينالدوم.

الهجوم: تشامبرلين، أوريجي، مينامينو.

مقاعد البدلاء: أدريان، ماني، فابينيو، محمد صلاح، أرنولد، جونز، شاكيري، فيرمينو.

ونجح ليفربول في حصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 30 عامًا، ورفع اللاعبين الكأس، الأربعاء الماضي، بعد الفوز على تشيلسي 5-3 على ملعب "أنفيلد".

ويدخل ليفربول مباراة اليوم في المركز الأول برصيد 96 نقطة، بينما يأتي نيوكاسل في المركز الثالث عشر برصيد 44 نقطة.