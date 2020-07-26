شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء مجلس إدارة الأهلى يطلقون هاشتاج يتصدر تويتر بعنوان "الأهلاوية يؤيدوا أحمد دياب".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - جولات مكوكية للمرشح الشاب بين أبناء الدائرة للتعريف بمجلس الشيوخ

يبدو أن الجيزة ستكون على موعد مع مشهد انتخابي ساخن، وأجواء منافسة متميزة فى انتخابات مجلس الشيوخ على المقعد الفردي، والذي يتنافس عليه حزب مستقبل وطن من خلال أبرز مرشحيه أحمد دياب، والذي استطاع منذ إعلان ترشحيه وتقديمه لأوراقه أن يخلق حالة من الجدل بين أبناء الدائرة، بفضل الحالة المختلفة والجديدة التى أحدثها خاصة بعد أن أصبح نجم التريند الأول، بعد ما لاقاه من دعم من نجوم ورموز المجتمع الرياضي ودعوتهم لتأييده والتصويت لصالحه.

ويبدو أن الوسط الرياضي سيكون هو البوابة الملكية لدخول دياب إلى مجلس الشيوخ، فبعد أن أصبح التريند الأول على تويتر، استطاع أيضا ان يحتفظ بصدارة الهاشتاجات الأكثر تداولا بعد فيديوهات جديدة لأعضاء مجلس الإدارة بالنادي الأهلي بعنوان "الأهلاوية يؤيدوا أحمد دياب" بمشاركة الآلاف من جمهور الرياضة المصرية والنادي الأهلي (الشياطين الحمر) وأهالي الجيزة لدعم أحمد دياب مرشح حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

محمد الغزاوي عضو النادي الأهلي، وصاحب مبادرة فيديوهات الدعم، وخالد الدر ندلى، ورانيا علواني، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي كانوا على رأس الداعمين من أعضاء القلعة الحمراء لأحمد دياب، اعتمادا على العلاقات الوطيدة والوثيقة والسيرة الطيبة لأحمد دياب بين الوسط الرياضي، وهو ما ظهر من خلال مطالبة المغردين بمساندة دياب في الانتخابات المقبلة، حيث أنه يعتبر مرشح الشباب، بالإضافة إلى ما يتمتع به من خلفية رياضية واحترام كبير من مسئولي الرياضة المصرية، وتحدث المشاركون في الهاشتاج عن مسيرة أحمد دياب العملية والشخصية بعد أن قام أعضاء مجلس ادارة النادي الأهلي بدعم دياب بفيديوهات على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

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أحمد دياب هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع بها حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة فى شهر أغسطس المقبل، وهو أمين مساعد أمانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس، ويمتلك "دياب" خبرة كبيرة فى مجال ريادة الأعمال تتجاوز 26 عاماً، حيث بدأ مسيرته فى ريادة الأعمال فى عام 1998، ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة شركات الصعيد الوطنية للصلب وليبرتي برودكشن وفيوتشر أوتوموتيف، بالإضافة الى خبرته فى المجال الرياضي، ومساهمته في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي الذي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وساهم في إنشاء نادي "زد أف سي" لكرة القدم والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.

وبدأ دياب جولات انتخابية متعددة للتواصل بين أبناء الدائرة، وعقد لقاءات تعريفية بالمرشح ومفهوم مجلس الشيوخ ودور عضو مجلس الشيوخ، ومناقشة المهام التي سيقوم بها مجلس الشيوخ، واكد دياب على تواصله بشمل دائم مع غرفة العمليات التي شكلتها أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، لمتابعة الاجتماعات مع القواعد الحزبية التابعة للأمانة بمراكز محافظة الجيزة، مؤكدا ان الانتخابات ستشهد أجواء طيبة تتناسب مع اسم مصر وسمعتها وترسخ لدولة المؤسسات التي نسعى لإرساء قواعدها عقب ثورة 30 يونيو.



الأهلاوية يؤيدوا أحمد دياب