شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب من استاد القاهرة معرفة تكاليف استضافة مباراتى القمة والمقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب نادى الزمالك مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لمعرفة تكاليف استضافة مباراتى الأهلي ومصر المقاصة فى بطولة الدورى، حتي يتم إرسال المقابل المادى المطلوب لهيئة الاستاد، وذلك إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات القادمة فى البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا. وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى: وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى: الزمالك × المصرى فى "استاد برج العرب" فى تمام الثامنة مساء 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14. الزمالك × الاتحاد السكندرى فى "استاد برج العرب" فى التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18. Advertisements الزمالك × مصر للمقاصة فى "استاد القاهرة الدولى" فى الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19. الزمالك × نادي مصر فى استاد الكلية الحربية فى التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20. الزمالك × الأهلى فى استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21. وجاء إعلان جدول استئناف الدورى أعقاب الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات وبالنسبة لطلبى المصرى وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين، قال حسام الزناتى، مدير مسابقات الاتحاد، إنه سينظر فى الطلبين فى وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يطلب من استاد القاهرة معرفة تكاليف استضافة مباراتى القمة والمقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.