الزمالك يطلب من استاد القاهرة معرفة تكاليف استضافة مباراتى القمة والمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب نادى الزمالك مسئولى هيئة استاد القاهرة الدولى لمعرفة تكاليف استضافة مباراتى الأهلي ومصر المقاصة فى بطولة الدورى، حتي يتم إرسال المقابل المادى المطلوب لهيئة الاستاد، وذلك إعلان الاتحاد المصرى لكرة القدم مواعيد عدد من الجولات القادمة فى البطولة التي سيتم استئنافها يوم 6 من شهر أغسطس المقبل، بعد فترة كبيرة من التوقف الكروى بسبب جائحة كورونا.
وجاءت مواعيد مباريات الزمالك القادمة التى تم تحديدها كالتالى:
الزمالك × المصرى فى "استاد برج العرب" فى تمام الثامنة مساء 6 أغسطس المقبل بالجولة الـ14.
الزمالك × الاتحاد السكندرى فى "استاد برج العرب" فى التاسعة من مساء يوم 10 أغسطس المقبل في الجولة الـ18.
الزمالك × مصر للمقاصة فى "استاد القاهرة الدولى" فى الثامنة من مساء يوم 15 أغسطس المقبل في الجولة الـ19.
الزمالك × نادي مصر فى استاد الكلية الحربية فى التاسعة من مساء يوم 18 أغسطس المقبل في الجولة الـ20.
الزمالك × الأهلى فى استاد القاهرة الدولى فى تمام التاسعة من مساء يوم 22 أغسطس المقبل في الجولة الـ21.
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