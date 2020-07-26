شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر لـ صالح جمعة: لازم تنزل الجيم لإنقاص وزنك واستعادة فورمة المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازال استبعاد صالح جمعة، لاعب الأهلى، من مباراة سموحة الودية التى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة أمس الأول الجمعة، باستاد التتش، يمثل علامات استفهام، خاصة أن البعض ظن أن اللاعب سيُشارك فى الودية بعدما شارك فى التدريبات السابقة وظهر بشكل جيد وبات مُلتزماً بشكل واضح، وتساءل البعض حول أسباب الاستبعاد وطرح سؤالاً، هل سيعود صالح جمعة لـ"ثلاجة" فايلر المدير الفنى للفريق ويتم استبعاده من الحسابات الفنية؟.

مصدر فى الأهلى كشف أن المدرب السويسرى عقد جلسة خاصة مع صالح جمعة قبل ودية سموحة بحضور كل من محمد النجار أخصائى التأهيل وعبد الرحمن سعيد استشارى التغذية بالجهاز الفنى للحديث معه بشأن عدة أمور خاصة بمستوى اللاعب ولياقته البدنية، وقال المدير الفنى للاعب إنه يحتاج لمزيد من الوقت من أجل الاعتماد عليه فى المرحلة المقبلة.

واستعان فايلر بالتقارير المقدمة من أخصائى التأهيل واستشارى التغذية خلال الجلسة من أجل الحديث مع اللاعب عن حاجته لوقت إضافى للدخول فى حساباته الفنية تدريجيًا، وأكد فايلر لصالح جمعة أنه ينتظر منه الكثير فى المرحلة المقبلة، خاصة بعدما أكدت التقارير الُمقدمة له على الصعيدين البدنى والغذائى حاجته لمزيد من التدريبات الإضافية فى الجيم والملعب من أجل إنقاص وزنه واستعادة «فورمة» المباريات، واعترف فايلر للاعب الأهلى خلال الجلسة التى سبقت ودية سموحة بأنه لن يكون فى حساباته خلالها، وهو ما تقبله اللاعب وأكد أنه سيكون تحت أمر الجهاز الفنى من أجل العودة بشكل تدريجى لحساباته الفترة المقبلة.