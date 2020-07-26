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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد، الموافق 26 يوليو 2020، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها فايلر يتسلم تقريراً عن "عزل" حمدى فتحى 10 أيام بعد إصابته بكورونا، والزمالك يعلن عودة قطاع الناشئين للتدريبات 5 أغسطس واختبارات بالمحافظات.

فايلر يتسلم تقريراً عن "عزل" حمدى فتحى 10 أيام بعد إصابته بكورونا

قدّم الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى، تقريراً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى عن حالة حمدى فتحى لاعب الفريق الذى أُصيب مؤخراً بفيروس كورونا المستجد، وأكد طبيب الأهلى، فى تقريره، أنه تواصل مع اللاعب من أجل الاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة بغرفة العزل المنزلى الذى يتواجد بها خلال هذه الفترة، وشدد الطبيب للمدير الفنى على أن حالة اللاعب مُطمئنة على الصعيدين البدنى والمعنوى، وأن حمدى فتحى سيستمر فى العزل بإحدى الغرف المجهزة بمنزله لمدة عشرة أيام كاملة من تاريخ ظهور نتيجة المسحة الإيجابية على أن يجرى بعدها مسحة إضافية للتأكد من تعافيه.

الزمالك يعلن عودة قطاع الناشئين للتدريبات 5 أغسطس واختبارات بالمحافظات

أكد طارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، أن قطاع الناشئين سيعود للعمل يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تشكيل إدارة القطاع واعتماده من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور، على أن يتم إجراء اختبارات للناشئين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة بعد عودة القطاع للعمل.

هيدرسفيلد يرحب بتخفيض المطالب المالية لبيع رمضان صبحى للأهلي

شهدت مفاوضات النادى الأهلى مع هيدرسفيلد الإنجليزى، خلال الأيام الماضية، مرونة من الأخير بتخفيض مطالبه المالية للاستغناء عن لاعبه رمضان صبحى نهائياً للأهلى خلال الفترة المقبلة، وبدأ مسئولو القلعة الحمراء مفاوضاتهم مع النادى الإنجليزى منذ فترة لضم رمضان صحبى نهائياً بعدما تنتهى إعارته بنهاية الموسم الجارى، وطلب هيدرسفيلد فى البداية 7 ملايين جنيه إسترلينى، ما يقرب من 141 مليون جنيه، فيما عرض الاهلى 2.5 مليون جنيه إسترلينى، قبل أن يرفع الأهلى عرضه بعد ذلك لـ3.5 مليون جنيه إسترليى، لكن هذا المبلغ لم يلق موافقة النادى الإنجليزى الذى وافق مؤخراً وبعد مفاوضات مكثفة من جانب الأهلى على تخفيض مطالبه المالية بنحو مليونى جنيه إسترلينى، حيث طلب 5.5 مليون لبيع اللاعب للأهلى لكن المبلغ مازال كبيراً للغاية على خزينة الأهلي.

العشرى يركز على الشق البدنى فى المران الصباحى للمصرى استعداداً لسموحة.. صور

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ركز طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، على الشق البدنى فى المران الصباحى، الذى خاضه لاعبو الفريق البورسعيدى صباح اليوم الأحد، على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب، خلال المعسكر المقام بالإسكندرية لأبناء المدينة الباسلة استعداداً لاستئناف مسابقة الدورى العام، والمقرر عودتها فى السادس من أغسطس المقبل بعد فترة توقف بدأت فى مارس الماضى واستمرت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

"ظروف عائلية" وراء غياب إكرامى عن الأهلى والحارس يظهر فى التدريب اليوم

ينتظم شريف إكرامى، حارس مرمى الأهلى، في تدريبات فريقه مساء اليوم، الأحد، بعد غيابه عن التدريبات الخميس الماضى وودية سموحة أمس الأول، وحصل شريف إكرامى على إذن من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للغياب عن مران الفريق الخميس الماضى ولم يحضر الجمعة الذى خاض فيه الأهلى ودية سموحة بالتتش والتى انتهت بفوز الأحمر برباعية نظيفة، قبل أن يحصل الفريق على راحة من التدريبات أمس.

الزمالك يطرح المشاركة بالدورى بنداً للتصويت بالعمومية ويقترح إلغاء المسابقة

طرح مسئولو الزمالك عدداً من مقترحات الأعضاء للتصويت فى الجمعية العمومية، ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وجاء بند المشاركة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى على رأس تلك المقترحات للمناقشة فى الجمعية العمومية التى جاء كالتالي: "هل يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسابقة الدوري العام للموسم 2019/2020 وما هى النتائج المترتبة على ذلك فى حال الموافقة على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم (ونقترح عدم الموافقة على استكمال الدوري حفاظاً على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خاصة أن هناك 4 لاعبين بالإضافة لطبيب وإداري بالفريق أصيبوا بفيروس كورونا)".

اتحاد الكرة يستقر على احتفالية لبطل الدوري في الملعب نهاية الموسم

استقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني على إقامة احتفالية للفريق بطل مسابقة الدوري هذا الموسم وتسليمه درع بطولة الدوري داخل الملعب كما كان يحدث من قبل، وإقامة احتفالية داخل الملعب للفريق البطل أسوة بما يحدث فى الدوريات الأوروبية الكبري، خاصة أن السنوات الأخيرة لم تشهد تسليم درع البطل داخل الملعب وإقامة احتفالية خاصة بأحد الفنادق لتكريم الفريق البطل وأفضل لاعب وحارس مرمي وأفضل حكم وأفضل لاعب صاعد.