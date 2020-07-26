شكرا لقرائتكم خبر عن هل تم إلغاء مسحة كورونا السادسة للاعبى الأهلي؟.. سيد عبد الحفيظ يرد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، ما تردد بشأن إمكانية إلغاء المسحة الطبية السادسة المُقرر إجراؤها مساء اليوم للاعبى الفريق للكشف عن "كورونا"، وأوضح مدير الكرة أن الفريق سيُجرى مسحة طبية اليوم فى الرابعة والنصف عصراً داخل ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف عبد الحفيظ أن المسحة الطبية فى موعدها وتأتى فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا، فيما سيُجرى حمدى فتحى لاعب الفريق هو الأخر مسحة جديدة بعدما سبق وأثصيب بكورونا قبل أيام.

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ويستأنف الأهلى تدريباته مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التى خاضها الفريق أول أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلى برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين» وهدف لكل من أجايى ومروان محسن.

فيما أعلن مسئولو الأهلى حالة الطوارئ القصوى فى فريق الكرة على وجه الخصوص وداخل القلعة الحمراء بصفة عامة بعد إصابة حمدى فتحى بفيروس كورونا، وطلب السويسرى رينيه فايلر بتشديد الإجراءات الاحترازية داخل الفريق وزيادة عمليات التعقيم فى غرفة خلع الملابس وأدوات الكرة وغيرها من الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى الفريق وتمنع انتشار الفيروس داخل الفريق، كما حدث فى أندية أخرى أبرزها الإنتاج الحربى الذى تم اكتشاف 18 حالة كورونا فيه مؤخراً.

وتحدث رينيه فايلر مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة والدكتور خالد محمود بشأن الإجراءات الاحترازية، وكذلك زيادة عدد المسحات الطبية للتأكد من عدم انتشار الفيروس، بجانب فرض تعليمات مُشددة على اللاعبين بعدم التهاون خارج النادى، باعتبار أن البعض بدأ يُقلل من إجراءاته الاحترازية ويتعامل مع الفيروس على أنه انتهى وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق، ولا بد من الاهتمام بعمليات التعقيم التى كان تحدث طوال الفترة الماضية حفاظاً على الصحة العامة فى الفريق، وتسببت واقعة حمدى فتحى فى إثارة حالة من القلق والرعب داخل النادى، خاصة أنها الأولى فى الفريق وانتاب معظم لاعبى الفريق حالة من القلق والذعر خوفاً من إصابتهم بالفيروس، خاصة أنهم "مُخالطين" لحمدى فتحى وشاركوا معه فى التدريب طوال الأيام الماضية.