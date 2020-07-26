شكرا لقرائتكم خبر عن كبار السن يدلون بأصواتهم فى عمومية الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من أعضاء الزمالك من كبار السن على الحضور إلى مقر النادى للتسجيل فى الجمعية العمومية والتصويت على الميزانية والحساب الختامى، وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة فى الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا وتقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاثة أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.



اعضاء الزمالك (1)



اعضاء الزمالك (2)



اعضاء الزمالك (3)



اعضاء الزمالك (4)

في سياق آخر، أكد طارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، أن قطاع الناشئين سيعود للعمل يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تشكيل إدارة القطاع واعتماده من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور، على أن يتم إجراء اختبارات للناشئين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة بعد عودة القطاع للعمل.

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