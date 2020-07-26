شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن الماكينة التهديفية عمر خربين بعد اقترابه من الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الدولى السورى عمر خربين، مهاجم الهلال السعودى، دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادى الزمالك، بعدما طلب ضمه بحسب تقارير صحفية سعودية، لقيادة هجوم الأبيض، حسبما أشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن مدرب الزمالك طالب إدارة ناديه بالتفاوض مع مسئولى الهلال السعودى لضم السورى عمر خربين صاحب الـ 26 عامًا مهاجم بيراميدز السابق.

وأبدى كارتيرون إعجابه بضم السورى عمر خربين مهاجم الهلال السعودى وبيراميدز السابق، خاصة فى النصف الثانى من الموسم الماضى مع الأخير.

اهتمام كارتيرون بضم خربين يأتى فى إطار دعم هجوم الفريق الأبيض فى ظل تراجع مستوى المهاجمين باستثناء مصطفى محمد، الذى يعيش حالة من الانتعاشة الكروية منذ مشاركته مع المنتخب الأوليمبي فى أمم أفريقيا للشباب.

ـ عمر خربين من مواليد 15 يناير 1994 ويبلغ عمره 26 سنة

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ـ عمر خربين شارك في الموسم الجاري في 15 مباراة مع الهلال

ـ سجل 5 أهداف وصنع 3 أخرى، في معدل دقائق لعب يقدر بحوالي 842 دقيقة.

ـ قضى عمر خربين 6 أشهر مع فريق بيراميدز، خاض فيها 12 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع هدفين

ـ من الأهداف التي صنعها هدف في مباراة الزمالك الشهير في الدوري 3-3، ولذلك فهو ليس جديداً على الايجيبشن ليج.

ـ عبر مسيرته الكروية لعب خربين لثلاث أندية، هي الهلال والظفرة الإماراتي وبيراميدز

ـ حيث شارك عمر خربين مع الهلال السعودي في 63 مباراة سجل خلالهم 33 هدفاً، وصنع 12 آخرين، كما لعب بقميص الظفرة الإماراتي في 26 مباراة سجل 17 هدفاً وصنع 5 آخرين.