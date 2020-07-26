شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه طنطا وديا الثلاثاء المقبل ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع نظيره بنادى طنطا على خوض مباراة ودية الثلاثاء المقبل 28 يوليو الجارى ببرج العرب، وينتظم الفريق الأبيض فى معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع الأربعاء المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء وادى دجلة وديا اليوم فى الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت فى مباراة ستقام من أربعة أشواط وسيكون كل شوط 30 دقيقة.

وعاد الزمالك إلى خوض تدريباته أمس، السبت، عقب الراحة السلبية التى حصل عليها أبناء ميت عقبة على مدار أول أمس، الجمعة، عقب نهاية معسكر برج العرب الذى استمر نحو 14 يوما وتخلله مباراتين وديتين مع سموحة وبيراميدز حيث شهد اللقاء الأول فوز الزمالك بخمسة أهداف مقابل هدف، بينما خسر الأبيض لقاء بيراميدز بهدف نظيف، حيث يستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدى، يوم 6 أغسطس المقبل، فى المباراة المؤجلة من بطولة الدورى الممتاز المقرر عودته بعد فترة طويلة من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن يدخل الزمالك معسكرًا جديدًا فى برج العرب الإثنين المقبل، ويتخلله مباراة ودية مع طلائع الجيش الأربعاء المقبل، ثم يحصل اللاعبون على راحة سلبية فى عيد الأضحى، ثم سيعود الفريق من أجل الانتظام فى معسكرا مغلقا فى برج العرب استعدادا لمواجهة المصرى إلى جانب لقاء الاتحاد السكندرى الذى سيقام يوم 10 من شهر أغسطس المقبل على استاد برج العرب، وذلك فى بطولة الدورى الممتاز.