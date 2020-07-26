شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: التريندات "رزق".. ولسنا فى خصومة مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه طارق يحيى، المدير الفنى السابق للزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، بعد توافدهم على مقر النادى للتسجيل فى عمومية النادى لمناقشة الميزانية، المنعقدة على مدار اليوم وغدا الاثنين، مشددًا على أن النادى الأبيض يشهد طفرة فى احترام الأعضاء والتنظيم.

وعلق طارق يحيى على مطالبة الزمالك بأحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن، الذى منحه الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للأهلى مطلع القرن الجارى، مشددًا على أن الزمالك يقاتل من أجل إثبات أحقيته فى الحصول على لقب نادى القرن قائلاً، "إذا أراد الله ووفقنا فى هذه القضية نكون عملنا شيئا كبيرا لجماهير الزمالك وتاريخه، وإذا لم نوفق سنكون سعينا من أجل إثبات وجهة نظرنا، ويكفينا شرف المحاولة ولسنا فى خصومة مع الأهلي".

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وأشار مدرب الزمالك السابق إلى أن هناك بعض التصريحات التى أدلى بها فى الفترة الأخيرة واتخذتها الجماهير على أنها "تريند" قائلاً، "هذا يعود إلى القبول لدى الجماهير وتوفيق من الله سبحان وتعالى، ولو المشاهد له القبول فى هذا الشيء سيكون جيد وإذا لم تر أن طارق يحيى موفق وليس له قبول فهذا يعود لك، ولكن ليس من حق أحد أن يتلفظ بأشياء سيئة فأنا طوال مشوارى كل من يعرفنى يعرف أننى دمى خفيف، ولا أدعى هذا على الهواء".

وأضاف يحيى، أنه كان يظهر وعمره 18 عاما فى برنامج قديم اسمه "رمسيس ياه"، وكانت الجماهير متعلقة به وكان يتحدث فى برنامج يتابعه الوطن العربى كله، قائلاً، "نحن فى النهاية نعمل فى قناة فئوية وهناك بالطبع أشخاص ستختلف معك وستحبك او تكرهك والأهم أنك تؤدى دورك المهنى وتحاول توصيل صوت جماهير الزمالك لحل أزماته أو طرح قضاياه"، متابعًا: "أما قصة التريندات فهى رزق من عند الله".

وعن محتوى قناة الزمالك فى الفترة الأخيرة قال، "المحتوى جيد وهناك تطوير يحدث فى الفترة المقبلة وهناك عدد برامج سيتم عرضها فى الفترة المقبلة وأعد الجماهير بأنها سترى شيئا محترما فى الفترة المقبلة، مشددًا على أن القناة لديها متابعين كثر ولها نسبة مشاهدة عالية.