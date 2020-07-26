شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر لحكام نخبة كرة اليد بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة الإسماعيلية معسكرا لحكام النخبة فى الفترة من 6 إلى 9 أغسطس المقبل، للارتقاء والنهوض بمستوى حكام كرة اليد المصرية واستمرار اهتمام مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لمنظومة حكام كرة اليد المصرية، بعد صرف جميع المستحقات المالية للسادة الحكام بالكامل.

ويقام معسكر حكام كرة اليد فى أحد الفنادق الكبرى بمدينة الإسماعيلية وذلك لإعداد السادة الحكام لاستئناف مباريات كرة اليد المشار اليها مسبقا مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويضم معسكر السادة الحكام 55 حكم وسوف يتم إجراء الاختبارات البدينة للحكام واختبارات قواعد اللعب بحضور المحاضر الدولى كابتن تامر فكرى رئيس اللجنة العليا للحكام ومساعديه باللجنة العليا للحكام وشعبان محمد وعلاء يوسف.

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اتحاد اليد برئاسة هشام نصر الذى أعلن مؤخراً استكمال منافسات الموسم الحالى على صعيد مسابقات المراحل السنية المختلفة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، وذلك فى بيان رسمى صادر من الاتحاد، وتضمن البيان كالتالى :فى ضوء رؤية القيادة السياسية وقرارات الحكومة المصرية واجتماع اللجنة العليا للأزمات بمجلس الوزراء وإعلان وزارة الشباب والرياضة بالموافقة على عودة النشاط الرياضى لتخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن توقف النشاط وتشجيعا لممارسة الرياضة لما لها من آثار إيجابية على الصحة العامة .

وقرر الاتحاد المصرى لكرة اليد استكمال مسابقات الاتحاد بدءا من شهر أغسطس من العام الجارى 2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واجبة الاتباع لعودة النشاط الرياضى طبقا للكود "2" الخاص بالدليل الإرشادى لضوابط عودة النشاط بالاتحادات الرياضية الواردة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية على أن تكون طبقا لما يلى..

استكمال مباريات دورى الناشئين والناشئات مواليد 2000، و2002 ودورى عموم السيدات، واستكمال مباريات الصعود والهبوط بالدورى الممتاز، ومباريات الصعود بدورى الدرجة الأولى، وفيما يخص دورى المحترفين فسوف يتم تحديد موعد استكمال مبارياته خلال شهر سبتمبر من العام الجارى على أن يتم الانتهاء من فترة الإعداد الأولى للاعبى المنتخب القومى الاول استعدادا لبطولة العالم يناير 2021 وقبل البدء فى استكمال مسابقة المحترفين وعودة اللاعبين للمشاركة فى المباريات الخاصة بانديتهم مع تأكيد الاتحاد على الالتزام بالاجراءات الطبية والاحترازية الواجب اتباعها.