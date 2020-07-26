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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين الناصر لاعبة اليد: هوايتي الغناء وكان نفسى أكون مطربة والان مع تفاصيل الخبر
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
الغناء والقراءة.
ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
للأسف مش بعرف أطبخ.
ياسمين الناصر
من نجمك المفضل؟
كريم عبد العزيز.
من مطربك المفضل؟
Adam Levine.
مغنية.
ياسمين الناصر 2
لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا خالص.
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟
أمينه خليل.
ياسمين الناصر 3
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال .
تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟
هيكون أحسن لو رياضى.
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