شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. ياسمين الناصر لاعبة اليد: هوايتي الغناء وكان نفسى أكون مطربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى ياسمين الناصر لاعبة كرة اليد فى نادى سبورتنج ، ومن أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب، وتتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات. ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟ الغناء والقراءة. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ للأسف مش بعرف أطبخ.

ياسمين الناصر من نجمك المفضل؟ كريم عبد العزيز. من مطربك المفضل؟ Adam Levine. Advertisements لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ مغنية.

ياسمين الناصر 2 لما تتعاكسى فى الشارع.. ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لا خالص. مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ أمينه خليل.

ياسمين الناصر 3 بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ الكاجوال . تفضلين الزواج من شخص رياضى ولا مش شرط؟ هيكون أحسن لو رياضى.

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