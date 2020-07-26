شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الزمالك: المباريات الودية تحفز وتجهز الفريق للبطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة لديه ثقة فى الجمعية العمومية وفى حضور أعداد كثيفة من أعضاء الجمعية العمومية، وأن أعضاء النادى سعداء بالمنشآت الجديدة، وهو ما لمسناه منذ إعادة النشاط عقب توقف دام طويلا بسبب تفشى فيروس كورونا عالميا.

وأشاد أحمد جلال بحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس النادى والتناقش من أجل مصلحة النادى، وحرص الأعضاء على الحضور رغم تفشى فيروس كورونا، مقدما الشكر للجميع على وعيهم الكامل ووقوفهم خلف مجلس الإدارة، ومؤكدا أن تجاوب الجمعية العمومية اليوم يمحو تعب مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة

Advertisements

وأضاف نائب رئيس الزمالك أن مجلس إدارة الزمالك حقق كل رغبات الجمعية العمومية بإنشاء قناة الزمالك وفرع 6 أكتوبر والاستاد الجديد، وعن مستوى الفريق فى الفترة الماضية أكد أحمد جلال ابراهيم سعادته بأداء اللاعبين فى المباريات الودية مع سموحة وبيراميدز، الفريق يقف على قدميه وفى لياقة بدنية عالية.

وشدد أحمد جلال على أن الوديات لها فوائد رغم الهزيمة أمام بيراميدز، لكن هناك مكتسبات ستكون حافزا كبيرا وتجهيزا جيدا للبطولة الأفريقية، موضحا أن الإدارة توفر كافة السبل للفريق للاستعداد الجيد لدورى أبطال أفريقيا، وأن الأمور صعبة فى المنظومة الرياضية فى ظل انتشار الإصابات خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين وعلى رأسهم مختار مختار، رغم عدم الاختلاط بين الفرق.

واختتم أحمد جلال ابراهيم تصريحاته بأن الزمالك أول نادٍ وقف النشاط الرياضى خوفا على الاعضاء والرياضين وفرض إجرءات احترازية قبل اى مؤسسة والزمالك نفذ توجهات الدولة فى الرجوع تدريجيا.