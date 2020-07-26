نائب رئيس الزمالك: المباريات الودية تحفز وتجهز الفريق للبطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، أن مجلس الإدارة لديه ثقة فى الجمعية العمومية وفى حضور أعداد كثيفة من أعضاء الجمعية العمومية، وأن أعضاء النادى سعداء بالمنشآت الجديدة، وهو ما لمسناه منذ إعادة النشاط عقب توقف دام طويلا بسبب تفشى فيروس كورونا عالميا.
وأشاد أحمد جلال بحضور أعضاء الجمعية العمومية ورئيس النادى والتناقش من أجل مصلحة النادى، وحرص الأعضاء على الحضور رغم تفشى فيروس كورونا، مقدما الشكر للجميع على وعيهم الكامل ووقوفهم خلف مجلس الإدارة، ومؤكدا أن تجاوب الجمعية العمومية اليوم يمحو تعب مجلس الإدارة خلال الفترة السابقة
وأضاف نائب رئيس الزمالك أن مجلس إدارة الزمالك حقق كل رغبات الجمعية العمومية بإنشاء قناة الزمالك وفرع 6 أكتوبر والاستاد الجديد، وعن مستوى الفريق فى الفترة الماضية أكد أحمد جلال ابراهيم سعادته بأداء اللاعبين فى المباريات الودية مع سموحة وبيراميدز، الفريق يقف على قدميه وفى لياقة بدنية عالية.
وشدد أحمد جلال على أن الوديات لها فوائد رغم الهزيمة أمام بيراميدز، لكن هناك مكتسبات ستكون حافزا كبيرا وتجهيزا جيدا للبطولة الأفريقية، موضحا أن الإدارة توفر كافة السبل للفريق للاستعداد الجيد لدورى أبطال أفريقيا، وأن الأمور صعبة فى المنظومة الرياضية فى ظل انتشار الإصابات خلال الفترة الماضية من لاعبين ومدربين وعلى رأسهم مختار مختار، رغم عدم الاختلاط بين الفرق.
واختتم أحمد جلال ابراهيم تصريحاته بأن الزمالك أول نادٍ وقف النشاط الرياضى خوفا على الاعضاء والرياضين وفرض إجرءات احترازية قبل اى مؤسسة والزمالك نفذ توجهات الدولة فى الرجوع تدريجيا.
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