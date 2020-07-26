شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الشيشينى لفاروق جعفر: المقاولون لعب 28 مباراة فى أفريقيا لم يجاملنا حكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد الشيشينى، نجم المقاولون العرب السابق، أنه لم يحدث مطلقاً وجود مجاملات تحكيمية لصالح ذئاب الجبل على مدار مشاركاته مع ذئاب الجبل فى البطولات الأفريقية، وقال الشيشينى عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "لم أحضر مطلقاً أى اجتماع مع الحكام، الإدارى ومدير الكرة فقط هم من يجلسون فى الاجتماعات الفنية".

وأضاف نجم المقاولون العرب السابق، "لو افترضنا أن هناك مجاملة لا يجب أن تذكر بهذا الشكل، المقاولون العرب كان أحيانا يتعادل فى مصر ويفوز فى الخارج، الحكام لم يجاملونا مطلقا، أول بطولة فزنا بها على حساب باور دينامو على الزامبى فزنا خارج ملعبنا، لعبنا 28 مباراة فى بطولات أفريقيا، كنت قائد المقاولون، ولم أحضر الاجتماعات الفنية، لأنها كانت تخص الأمور الإدارية".

وتابع الشيشينى، "عن نفسى لم أحضر تلك الاجتماعات مع الحكام والمراقبين خلال مشاركات المقاولون العرب فى البطولات الأفريقية، فزنا ببطولات أفريقيا فى 81 و 82، وخسرنا أمام الأهلى فى 83 على استاد القاهرة، عندما توجنا ببطولتين أفريقيتين فزنا على باور دينامو فزنا بهدفين ذهابا وبنفس النتيجة إيابا، وفى البطولة الثانية فزنا على حوريا بهدف خارج مصر وتعادلنا بدون أهداف فى مصر، حصلنا على البطولات الإفريقية بجهد وعرق من لاعبى المقاولون العرب، كنا نقدم أفضل مستوى خارج مصر، ونفوز فى المباريات الخارجية".

Advertisements

وأضاف، "لا يوجد هناك أى مجاملات حدثت لنا، ومن الوارد أن يكون هناك حكم ليس فى يومه".

وأشار نجم المقاولون العرب السابق إلى أن "طاهر محمد طاهر لاعب موهوب ومكسب للأهلي، وأتمنى أن تبتعد عنه الإصابات، المقاولون يعطى فرصة باستمرار لناشئى النادى، وهو مرغم على ذلك، لأن الميزانية تأتى من الشركة، لذلك فنحن نعتمد على أبناء النادى فى السنوات الأخيرة، وخلال الموسم الجارى سنشاهد 7 لاعبين على الأقل فى الفريق الأول".

من جانبه، انتقد حنفى هليل نجم نادى غزل المحلة السابق، التصريحات التى أدلى بها فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام الأفارقة للأندية المصرية، وقال حنفى هليل، "الحكام بشر والكل معرض للخطأ، وهم جزء من لعبة كرة القدم، وهناك بعض الأمور الداخلية بين الحكام والمسئولين وبعضها معروف والأخر لا يعرفه أحد، البعض لا يستطيع الدخول فى نية الحكم، والكابتن فاروق جعفر أخطأ فى تصريحاته بشأن مجاملة الحكام، هناك بعض الأمور لا يجب أن يتم الحديث فيها".

وأضاف، "تعرضنا فى غزل المحلة لظلم واضح فى عدد كبير من المباريات، لا نستطيع التعامل بأسلوب بعيد عن كرة القدم، هناك بعض المدربين يتعمدوا الخسارة لصالح فرق معينة، وهذه الأمور قد تحدث مجاملة، ويكون هناك بعض التعاطف أحيانا، لكن الإعلان عن وجود لاعب أو مدرب بعينه يحصل على أموال هذا كلام لا يُقال، لأنه سيحاسب عليه".