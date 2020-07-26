شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الجمعية العمومية لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل نادى الزمالك، اليوم الأحد، أعضاء النادى لتسجيل الحضور فى الجمعية العمومية التى ستعقد على مدار اليوم وغدًا الاثنين، من أجل التصويت على ميزانية النادى ومناقشة الحساب الختامى وخطة أعمال مجلس إدارة النادى للعام المالى المقبل، ونلقى الضوء فى السطور التالية عن كواليس عمومية القلعة البيضاء..

س: ما هو جدول أعمال عمومية الزمالك؟

ج: يتضمن جدول أعمال عمومية نادى الزمالك 11 بندًا، كالتالى: "التصديق على محضر الاجتماع السابق، والنظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية، اعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة، تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافآت، اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمالى كما سيتم النظر فى الاقتراحات المقدمة من الأعضاء فى الموعد القانوني، وعرض زيادة رسوم اشتراك العضوية للأعضاء الجدد، وعرض تقرير مندوبى النادى فى حضور الجمعيات العمومية، عرض تقرير تقييم المطاعم وعرض مشاركة النادى فى المسابقات الخاصة المحترفين وإعلان نتيجة التصويت على اعتماد الميزانية والحساب الختامى عن العام المالى 2019-2020".

س: متى تبدأ وتنتهى عمومية الزمالك؟

ج: تبدأ عملية التسجيل فى كشوف الحضور بالجمعية العمومية بنادى الزمالك اليوم فى التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً، على أن تبدأ غداً، الاثنين، فى التاسعة صباحا وينتهى التسجيل فى العاشرة مساءً، ويتم مناقشة جدول الأعمال حال اكتمال النصاب القانونى فى اليوم الثانى عقب نهاية التسجيل.

س: ما هى عقوبة عدم حضور عمومية الزمالك؟

ج: قرر مجلس الزمالك فرض غرامة قدرها 300 جنيه على أى عضو للجمعية العمومية العادية للنادى لن يسجل حضوره فى الجلسة، مع التزام الأعضاء بكافة الإجراءات الاحترازية الموضوعة من جانب إدارة النادى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

س: كم عدد الأعضاء المسموح لهم التسجيل فى عمومية الزمالك؟

ج: يبلغ عدد الأعضاء المسموح لهم بحضور الجمعية العمومية لنادى الزمالك 88629 عضواً إلى جانب الأجانب البالغ عددهم 119.

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س: ما أهم مقترحات عمومية الزمالك؟

ج: طرح مسئولو الزمالك عدداً من مقترحات الأعضاء للتصويت فى الجمعية العمومية، ومنها استكمال بطولة الدوري الممتاز من عدمه لهذا الموسم بسبب فيروس كورونا، وجاء بند المشاركة فى بطولة الدوري العام للموسم الجارى على رأس تلك المقترحات للمناقشة فى الجمعية العمومية التى جاء كالتالي: "هل يستكمل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى مسابقة الدوري العام للموسم 2019/2020 وما هى النتائج المترتبة على ذلك فى حال الموافقة على استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم (ونقترح عدم الموافقة على استكمال الدوري حفاظاً على أرواح اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري خاصة أن هناك 4 لاعبين بالإضافة لطبيب وإداري بالفريق أصيبوا بفيروس كورونا)".

س: كم يبلغ سعر عضوية الزمالك فى مقترحات العمومية؟

ج: اقترح أعضاء الجمعية العمومية لنادى الزمالك زيادة قيمة اشتراك رسوم العضوية الجديدة، وجاءت بواقع 200 ألف جنيه للمؤهل العالى، و225 ألفاً للمؤهل المتوسط، بينما بدون مؤهل 250 ألفاً، و70 ألف جنيه للفئات المستثناة .

كما اقترح الأعضاء عمل تطبيق أندرويد به خدمات نادى الزمالك، مع فتح عضوية مستقلة لفرع النادى بأكتوبر على أن تكون قيمة الاستمارة 150 جنيهاً، بأن تكون العضويات من 1 الى 3000 باشتراك 80 ألف جنيه للمؤهل العالى، و100 ألف للمتوسط، و120 ألفاً بدون مؤهل.

وبالنسبة للعضويات من 3001 إلى 6000 فتصل قيمة الاشتراك الى 90 ألفاً للمؤهل العالى، و125 ألفاً للمؤهل المتوسط، و 150 ألف لمن هم دون مؤهل، على أن تكون العضويات من رقم 6001 إلى 9000 بمائة الف جنيها للمؤهلات العليا، و145 ألفاً للمؤهل المتوسط، بينما 170 ألفاً لمن هم دون مؤهل، على أن تكون العضويات بعد ذلك بيد مجلس الإدارة من حيث تحديد الأسعار.

س: وماذا عن مصروفات النشاط الرياضى فى الزمالك؟

ج: جاءت مصروفات النشاط الرياضى فى نادى الزمالك خلال عام من 1 يوليو 2019 حتى 30 يونيو 2020 بقيمة 406 ملايين و720 ألف جنيه.