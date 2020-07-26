الزمالك يعلن عودة قطاع الناشئين للتدريبات 5 أغسطس واختبارات بالمحافظات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، أن قطاع الناشئين سيعود للعمل يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تشكيل إدارة القطاع واعتماده من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور، على أن يتم إجراء اختبارات للناشئين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة بعد عودة القطاع للعمل.
ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99، وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000، وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001، ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002، وسيد حنفي لفريق 2003، ومدحت مكي لفريق 2004، وشريف خليل لفريق 2005، وأحمد كمال لفريق 2006.
كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.
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