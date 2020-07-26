الزمالك يعلن عودة قطاع الناشئين للتدريبات 5 أغسطس واختبارات بالمحافظات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق يحيي، رئيس قطاعات الكرة بنادى الزمالك، أن قطاع الناشئين سيعود للعمل يوم 5 أغسطس المقبل، بعد تشكيل إدارة القطاع واعتماده من قبل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضي منصور، على أن يتم إجراء اختبارات للناشئين فى المحافظات خلال الفترة المقبلة بعد عودة القطاع للعمل.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، اعتمد التشكيل الكامل لقطاع الناشئين بالنادي والأجهزة الفنية المختلفة لفرق الناشئين وتولى طارق يحيى منصب رئيس القطاعات لكرة القدم بنادى الزمالك، ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وعادل المأمور مدير فني لمدربي حراس المرمى، أحمد سمير مدير فني للقطاع، وبدر حامد مدير قطاع الناشئين إلا أنه اعتذر عن تولى المنصب.

Advertisements

ويتولى محمد مصطفى منصب المدير الفني لفريق 99، وهشام إبراهيم مدير فني لفريق 2000، وسامح إسماعيل مدير فني لفريق 2001، ورفاعي محمد مدير فني لفريق 2002، وسيد حنفي لفريق 2003، ومدحت مكي لفريق 2004، وشريف خليل لفريق 2005، وأحمد كمال لفريق 2006.

كما تم تعيين محمد رأفت عطية مديرا لقطاع الأكاديمية بالزمالك، وسمير محمد علي مديرا فنيا لمدربي حراس المرمى، وهاني عبادة مدير قطاع المدرسة الأساسية ونصر إبراهيم مدير فني وانضم أحمد غانم سلطان للقطاع فى وظيفة مخطط الأحمال كما تعيين الدكتور عبد الرحمن إبراهيم يوسف نجل الغزال الراحل إبراهيم يوسف طبيبا.