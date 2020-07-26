شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور يتحدث عن آخر تطورات ملف نادى القرن وتجديد العقود وعمومية الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكـد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الجمعية العمومية تسير بشكل جيد خلال الساعات الماضية، وقال أنور عبر برنامج "ملعب الصقر" مع الإعلامى عمر ربيع ياسين والمذاع عبر راديو مصر، "الجمعية العمومية تسير بشكل جيد، وهناك حضور كبير من جانب الأعضاء، وهم حريصون على الحضور لرؤية مدى التطوير الذى حدث داخل نادى الزمالك".

وأضاف أنور، "وضعنا فى المقترحات مسألة استكمال الدورى من عدمه، لكن سيتم مناقشة الأمر سيكون غداً فى الجمعية العمومية، لسنا ضد توجيهات الدولة، سنلتزم بالقواعد والإجراءات المطلوبة وبدأنا بالمباريات الودية، وأتمنى أن يكون اللاعبين لديهم وعى".

وحول ملف نادى القرن قال حمادة أنور، "سنقدم الملف خلال الفترة المقبلة، ولن أكشف المحتوى والأوراق الموجودة داخله".

وتطرق للحديث عن ملف تمديد عقود بعض اللاعبين، قائلا، "نقوم بتجديد العقود وفقا للأولويات، أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة يتولى الملف، ونسعى للحفاظ على أبناء النادى مثل حازم إمام، وحدثت جلسة بينهم وفى غضون أيام سيتم الاعلان عن كل التفاصيل".

وتابع أنور، "لدينا لاعبون آخرون مثل محمد عبد الغنى وعبد الله جمعة ويوسف أوباما كل شىء يمر حسب الأولويات".

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وأكد حمادة أنور أن تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام "خانه التعبير فيها، والموضوع حصل على أكبر من حجمه".

وأضاف أنور، "كنت مديرا إداريا لفريق الزمالك طوال 8 سنوات، ولم يحدث مطلقا وجود مجاملات أو مطالب من الحكام باحتساب ركلات جزاء أو طرد لاعبين من المنافسين، الأندية المصرية الأكثر معاناة من الحكام فى إفريقيا، الجميع يطالب الحيادية ولا نريد مجاملة من أحد".

وتابع، "فاروق جعفر تحدث عن وجود بعض الحكام الأفارقة يعرضون مجاملة الفرق، والزمالك حصل على البطولات الأفريقية بتعب وجهد، وهو خانه التعبير فقط فى تلك التصريحات".

وأضاف أنور، "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي نعمل على وصولهما خلال اليومين المقبلين عن طريق تونس، اللعب فى الدورى والاستعداد له أصبح أمرا واقعا، باتريس كارتيرون وضع أجندة وخطة المباريات الودية للاستعداد للمباريات القادمة فى وكذلك بطولة أفريقيا".

وأنهى حمادة أنور تصريحاته قائلا، "هناك اتصالات حاليا مع السفارة المصرية بالمغرب، وبدأنا متابعة مباريات الرجاء، بدأنا نفكر فى تلك المواجهة".