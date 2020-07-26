أسامة خليل: فاروق جعفر أخطأ.. وعليه توضيح الأمر للكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أسامة خليل لاعب الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، إن الحديث الذي أدلى به فاروق جعفر نجم الزمالك السابق سيكون له مردود سيء على الكرة المصرية على صعيد المنتخب والأندية، مشددًا على أنه يتوجب عليه الاعتذار.

وكان فاروق جعفر فجّر مفاجأة من العيار الثقيل في الساعات الأولى من صباح السبت الماضي، بعدما أعلن عن استفادة الأندية المصرية من التحكيم في البطولات الأفريقية خلال حقبة الثمنينات.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت، قال خليل: "ماحدث هو إخفاق تام للبرامج الرياضية المصرية، البرامج التي تعرض وجهة نظر واحدة فقط".

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وأضاف: "كان لابد من وجود طرف آخر مع فاروق جعفر للرد عليه حتى يكون هناك مصداقية".

وتابع: "فاروق أخطأ بكل المقاييس، تحدث بأريحية دون مُساءلة وفتح الباب أمام الجميع للحديث عن الأمر، تلك التصريحات سيكون لها مردود سيء على الكرة المصرية على صعيد الأندية والمنتخبات".

وواصل: "على جعفر الاعتذار وتوضيح الأمر كاملا، عليه الاعتراف أن ما قيل ذلة لسان ولم يكن يقصد به أي إهانة".

وأتم قائلا: "لابد أن يتعلم من الأخطاء السابقة، ما عليه الآن هو الاعتذار وتقديم توضيح للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بطريقة أو بأخرى".