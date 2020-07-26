الزمالك يخوض ودية أمام طنطا يوم 28 يوليو الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

قرر الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة الفرنسي بارتيس كارتيرون، خوض مباراة ودية مع فريق طنطا يوم الثلاثاء المقبل ( 28 يوليو الجاري) ببرج العرب.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك ودية مساء اليوم أمام وادي دجلة، في إطار استعدادت الفريقين لاستئناف النشاط الكروي.

وبعد المباراة، سيتوجه لاعبو الزمالك إلى الإسكندرية للعودة لمعسكر برج العرب على أن يخوض الفريق مباراة أخرى ضد طلائع الجيش يوم الأربعاء المقبل.

جدير بالذكر أن مباراة الزمالك ضد دجلة ستقام في تمام الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت.