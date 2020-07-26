من أجل البقاء في بريميرليج.. وست هام وأستون فيلا.. تريزيجيه أساسياً

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: زوار يلا كورة الكرام، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة وست هام وأستون فيلا ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الحالي. ويسعى أستون فيلا لتحقيق الانتصار من أجل البقاء في بريميرليج. ويحتل أستون فيلا المركز الـ17 برصيد 34 نقطة، بينما ضمن وست هام البقاء في الدوري الإنجليزي بوجوده في المركز الـ15 برصيد 38 نقطة. ويتواجد محمود حسن "تريزيجيه" في تشكيل أستون فيلا الأساسي، بينما خرج أحمد المحمدي من قائمة الفريق.

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