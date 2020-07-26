الجولة الأخيرة لبريميرليج.. نيوكاسل وليفربول.. صلاح على مقاعد البدلاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول "بطل الدوري الإنجليزي الممتاز" ضد نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بريميرليج.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي على مقاعد بدلاء الريدز في مباراته أمام نيوكاسل يونايتد.

وحسم ليفربول لقب الدوري الإنجليزي قبل سبع جولات من نهاية البطولة، وتسلم كأس بريميرليج عقب مباراته ضد تشيلسي التي جمعتهما بالجولة الـ37 من بطولة الدوري وانتهت بفوز الريدز بنتيجة 5-3.

ويتنافس صلاح على لقب هداف بريميرليج، ويحتل اللاعب المصري المركز الرابع متساويًا مع الإنجليزي رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي، حيث سجل كل منهما 19 هدفًا، بينما يتصدر القائمة جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 23 هدفًا.

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تشكيل ليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: نيكو ويليامز، جو جوميز، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون

خط الوسط: جيمس ميلنر، جيجي فينالدوم، نابي كبتا

خط الهجوم: أوكسليد-تسامبرلين، مينا مينو، ديفوك أوريجي

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