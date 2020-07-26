الأهلي يجري المسحة الطبية "السادسة" لكورونا بحضور حمدي فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيجري مسحة طبية في الرابعة والنصف عصر اليوم الأحد داخل ملعب التتش بالجزيرة.
وأكد عبد الحفيظ للموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق سيتواجد أثناء إجراء المسحة السادسة للاطمئنان على حالته.
وأضاف عبد الحفيظ أن اللاعب سيجري المسحة بشكل منفرد، وذلك بالتنسيق مع الشركة المسئولة عن إجراء المسحات الطبية.
وتأتي المسحة الطبية للأهلي في موعدها في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة.
جدير بالذكر أن الأهلي سبق وأعلن إصابة حمدي فتحي بفيروس كورونا المستجد قبل مباراة سموحة وتم عزل اللاعب واتخاذ الاجراءات الوقائية.
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