تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد .. صلاح على مقاعد البدلاء

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن تشكيلة الريدز لمواجهة نيوكاسل يونايتد في المباراة التي ستقام على ملعب سانت جيمس بارك لحساب الجولة 38 من بطولة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم . وجاء تشكيل ليفربول للمباراة كالأتي : حارس المرمى: أليسون بيكر الدفاع: نيكو ويليامز – جو جوميز Advertisements –فان دايك –روبرتسون –فان دايك –روبرتسون الوسط: تشامبرلين– جيمس ميلنر –فينالدوم – نابي كيتا الهجوم: تاكومي مينامينو – ديفوك أوريجي ويجلس على مقاعد البدلاء كل من، أدريان، هارفي إليوت، ألكسندر أرنولد، كيرتس جونز، فابينيو، روبرتو فيرمينو، شيردان شاكيري، ساديو ماني، محمد صلاح.

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