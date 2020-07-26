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الزمالك يواجه طنطا وديًا الثلاثاء

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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق طنطا يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يوليو

الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية .

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج

العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل .

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت .

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