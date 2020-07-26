الزمالك يواجه طنطا وديًا الثلاثاء

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق طنطا يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يوليوالجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية .
وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرجالعرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل .
ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت .
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