الزمالك يواجه طنطا وديًا الثلاثاء

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق طنطا يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٨ يوليو

الجاري بملعب برج العرب في الإسكندرية .

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج

العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل .

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت .