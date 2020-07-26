مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم 26 يوليو 2020

يرحب تشيلسي بضيفه ولفرهامبتون اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في قمة أخرى من قمم الجولة 38 والختامية من منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم، ويهدف البلوز من هذه المواجهة إلى حصد الثلاث نقاط لتأمين مقعده بين أول أربع مراكز في جدول الترتيب.

وسيتم عرض البث المباشر لمباراة تشيلسي وولفرهامبتون عبر قناة بي ان سبورت HD6 بصوت المعلق يوسف سيف، كما ستبدأ مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الساعة الخامسة بتوقيت مصر.

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مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر

خاض تشلسي موسماً جيداً مع أسطورة النادي المدرب فرانك لامبارد في الموسم الأول له كمديراً فنياً للبلوز، وبات الفريق على بعد فوز واحد فقط للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، فهو

يحتل المركز الرابع برصيد 63 نقطة بفارق الأهداف عن مانشستر يونايتد، ونقطة عن ليستر صاحب المركز الخامس، وأهمية الفوز بالنسبة لتشيلسي كبيرة جداً أمام منافس عنيد مثل ولفرهامبتون، لكي يضمن المشاركة في المسابقة الأوروبية.

وخلال مشواره هذا الموسم، نجح تشيلسي في الوصول إلى المباراة النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي، عندما فاز على مانشستر يونايتد 3-1 الأسبوع الماضي، ليضرب موعداً مع آرسنال في النهائي المقرر له بعد عدة أيام.

وفي حال تعادل تشيلسي مع وولفرهامبتون، سوف يتعقد موقفهم، لأن في هذه الحالة سوف يأمل البلوز أن يحقق مانشستر يونايتد الفوز على ليستر لمنع تجاوزه في المركز الرابع، ويستهدف المدرب لامبارد الفوز على أرضه لضمان عدم دخوله في حسابات أخرى، وخسر الفريق ثلاث مباراتين من الثلاث الأخيرة في الدوري،

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بما في ذلك الخسارة الثقيلة من ليفربول 5-2، التي جاءت بعد سقوطه بثلاثة أهداف دون رد أمام شيفيلد يونايتد.

على الناحية الأخرى، يتطلع وولفرهامبتون إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام تشيلسي رغم عدم أهمية المباراة بالنسبة له، خاصة بعد أن ضمن اللعب في الدوري الأوروبي العام القادم، حيث يحتل وولفرهامبتون المركز السادس برصيد 59 نقطة، وكان الفريق يأمل في تحسين مركزه والتقدم إلى الأربعة الأوائل لكن الخسائر المتتالية التي منى بها الفريق أمام أرسنال وشيفيلد يونايتد قضت على تطلعاته لتحقيق ذلك، لكنه سيواجه في دور الـ16 من الدوري الأوروبي فريق أولمبياكوس بعد تعادله معه 1-1 في الذهاب، وسيكون حريص على الانتصار في لقاء العودة للتأهل لدور المقبل من المسابقة.

موعد مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون

وتنقل مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر اليوم الأحد 27-7-2020 في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة، وتذاع على شبكة قنوات بي ان سبورت السادسة الناقلة لبطولة الدوري الانجليزي.

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لمشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )