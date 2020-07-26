بث مباشر | مشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون اليوم 26/7/2020 الدوري الإنجليزي

مباراة مرتقبة تحمل الكثير من الإثارة والندية ستقام ضمن حسابات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بين فريق تشيلسي، وولفرهامبتون الذي سيحل ضيفاً على ملعب “ستامفورد بريدج” معقل البلوز.

وسنكون في موقع الوفد على موعد مع نقل مشاهدة البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون اليوم، والمقرر لها في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي الخامسة بتوقيت القاهرة، وستذاع حصرياً عبر قناة بي إن سبورت HD6 بتعليق يوسف سيف.

يبحث تشيلسي عن تحقيق الفوز وحصد

نقاط المباراة الثلاثة، من أجل انهاء الموسم الحالي من الدوري الممتاز بتواجده في المربع الذهبي وحجز مقعد له في الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا

ويدخل البلوز مباراة اليوم وهو متواجداً بالمركز الرابع على سلم ترتيب فرق البريميرليج برصدي 63 نقطة، حصدهم من الفوز في 19 مباراة والتعادل في 6، وتلقى 12 هزيمة.

أما وولفرهامبتون فهدفه الفوز ولا غير سواه،

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من أجل ضمان مقعده بالنسخة المقبلة من الدوري الأوروبي، في ظل منافسته مع توتنهام على آخر المقاعد المؤهلة للبطولة القارية دون أي أمل في المنافسة على لقب دوري الأبطال.

ويمتلك وولفرهامبتون في رصيده 59 نقطة تضعه بالمركز السادس بجدول ترتيب الفرق العام، جمههم من الانتصار في خمسة عشرة مباراة والتعادل في أربعة عشر، وتلقى ثمانِ هزائم حتى الآن.

لمشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة تشيلسي وولفرهامبتون بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )