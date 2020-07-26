السوري عمر خربين يرفض العودة للدوري المصري

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن السوري عمر خربين، مهاجم الهلال السعودي، ولاعب بيراميدز السابق، لا يفضل العودة للدوري المصري مرة أخرى.

قال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر"، المذاع عبر راديو مصر: "المهاجم السوري عمر خربين لاعب الهلال

السعودي الذي لعب إعارة لنادي بيراميدز في الموسم الماضي لمدة 6 أشهر".

وأضاف: "خربين استبعد فكرة العودة للدوري المصري مرة تانية، بعد دخول نادي الزمالك في مفاوضات معه لضمه".

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وواصل: "الأيام الماضية شهدت عرض خربين على الزمالك من جانب بعض الوكلاء ومسئولي الأبيض رحبوا بالفكرة، خصوصًا باتريس كارتيرون الذي طلب ضم اللاعب".

وزاد: "مصدر مقرب من خربين أكد أن المهاجم السوري لا يفضل العودة إلى الدوري المصري في الفترة المقبلة".

وأتم: "خربين لديه عرضان من السعودية من ناديي التعاون واتحاد جدة، بجانب عروض إماراتية أخرى".