شاهد.. كبار السن من أعضاء الزمالك يحرصون على حضور العمومية

حرص الأعضاء من كبار السن على التواجد منذ الصباح لحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتصويت على الميزانية والحساب الختامي.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية التي تستمر من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدًا على

الرغم من حرارة الجو، وذلك تأكيدًا لدعمهم للنادي ومجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

كان مجلس إدارة النادي أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي، حيث تقرر أن يكون دخول

الأعضاء من ثلاثة أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة، من باب جامعة الدول العربية، وباب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب، وباب النادي المواجه لنادي الترسانة، وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية وأسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.

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