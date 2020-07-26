حميد أحداد مستمر مع الرجاء حتى نهاية الموسم

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن حميد أحداد لاعب الزمالك المعار للرجاء المغربي، مستمر مع ناديه حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال عمر ربيع ياسين عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار للرجاء المغربي".
وأضاف: "أحداد تقرر استمراره مع فريقه المغربي في الإعارة لنهايةالدوري، بعد الاتفاق بين الناديين لن يعود اللاعب مصر مع الثنائي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي لمصر في الأيام المقبلة".
وتطرق عمر ربيع ياسين للحديث عن محمد عواد، وقال:" عواد فشل في الحصول على عرض خليجي".
وواصل: "عواد خرج من تشكيل الزمالك قبل توقف الدوري، وفي الفترة الماضية يحاول البحث عن عرض خليجي للخروج على سبيل الإعارة من الزمالك".
وأكمل: "عواد فشل في إيجاد عرض بشروطه أهمها الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم مثل عقده مع الزمالك".
وأتم:" الزمالك بلغ عواد أنه لن يرحل من النادي إلا لو وصل له عرض قوي من الناحية المادية وبنفس المبالغ التي دفعها الزمالك للإسماعيلي لضمه".
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