مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في بث مباشر الآن

يستضيف ليستر سيتي مساء اليوم الأحد الموافق 26 يوليو فريق مانشستر يونايتد في صراع ناري على المربع الذهبي في آخر جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة ويقام اللقاء على ملعب “كينج باور” معقل ليستر سيتي.

ويشهد المربع الذهبي بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز والمؤهل لبطولة دوري أبطال أوروبا صراع ثلاثي ناري بين مانشستر يونايتد وتشيلسي وليستر سيتي.

وضمن التأهل بطل الدوري الإنجليزي ليفربول والوصيف صاحب المركز الثاني

فريق مانشستر سيتي , واليوم يسدل الستار على الصراع مع ختام أخر أسبوع في الدوري.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة ، ويأتي ليستر سيتى في المركز الخامس في الترتيب برصيد 62 نقطة.

ويسعى الشياطين إلى تحقيق الفوز في المباراة الصعبة اليوم وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا والحفاظ على المركز الثالث

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الذي يطارده تشيلسي لخطفه.

كما يدخل فريق ليستر سيتي صاحب الأرض المباراة اليوم وهدفه تحطيم أمال مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز وخطف المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا دون النظر إلى نتيجة مباراة تشيلسي.

صراع المربع الذهبي يشتعل بعد تأهل الثنائي ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز , وصاحب المركز الثاني مانشستر سيتي الذي ابتعد بفارق نقاط كبير عن صراع المركزين الثالث والرابع.

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي بث مباشر ( اضغط هنا )