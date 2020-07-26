أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام "خانه التعبير فيها".
وقال حمادة أنور عبر برنامج "ملعب الصقر" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين والمذاع عبر راديو مصر: " الموضوع حصل على أكبر من حجمه".
وأضاف:"كنت مديرا إداريا لفريق الزمالك طوال 8 سنين، ولم يحدث مطلقا وجودمجاملات أو مطالب من الحكام باحتساب ركلات جزاء أو طرد لاعبين من المنافسين، الأندية المصرية الأكثر معاناة من الحكام في إفريقيا، الجميع يطالب الحيادية ولا نريد مجاملة من أحد".
وواصل: "فاروق جعفر تحدث عن وجود بعض الحكام الأفارقة يعرضون مجاملة الفرق،
وتابع أنور: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، نعمل على وصولهم خلال اليومين المقبلين عن طريق تونس.
وأكمل: "اللعب في الدوري والاستعداد له أصبح أمر واقع، باتريس كارتيرون وضع أجندة وخطة المباريات الودية للاستعداد للمباريات القادمة في وكذلك بطولة إفريقيا".
وأتم:"هناك اتصالات حاليا مع السفارة المصرية بالمغرب، وبدأنا في متابعة مباريات الرجاء، بدأنا نفكر في تلك المواجهة".
كانت هذه تفاصيل خبر حمادة أنور مدافعًا عن فاروق جعفر: خانه التعبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.