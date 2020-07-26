حمادة أنور مدافعًا عن فاروق جعفر: خانه التعبير

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن تصريحات فاروق جعفر بشأن مجاملة الحكام "خانه التعبير فيها".

وقال حمادة أنور عبر برنامج "ملعب الصقر" مع الإعلامي عمر ربيع ياسين والمذاع عبر راديو مصر: " الموضوع حصل على أكبر من حجمه".

وأضاف:"كنت مديرا إداريا لفريق الزمالك طوال 8 سنين، ولم يحدث مطلقا وجود

مجاملات أو مطالب من الحكام باحتساب ركلات جزاء أو طرد لاعبين من المنافسين، الأندية المصرية الأكثر معاناة من الحكام في إفريقيا، الجميع يطالب الحيادية ولا نريد مجاملة من أحد".

وواصل: "فاروق جعفر تحدث عن وجود بعض الحكام الأفارقة يعرضون مجاملة الفرق،

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والزمالك حصل على البطولات الافريقية بتعب وجهد، وهو خانه التعبير فقط في تلك التصريحات".

وتابع أنور: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي، نعمل على وصولهم خلال اليومين المقبلين عن طريق تونس.

وأكمل: "اللعب في الدوري والاستعداد له أصبح أمر واقع، باتريس كارتيرون وضع أجندة وخطة المباريات الودية للاستعداد للمباريات القادمة في وكذلك بطولة إفريقيا".

وأتم:"هناك اتصالات حاليا مع السفارة المصرية بالمغرب، وبدأنا في متابعة مباريات الرجاء، بدأنا نفكر في تلك المواجهة".