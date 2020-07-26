بث مباشر | شاهد ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “ليفربول ونيوكاسل” في أهم مباريات اليوم الأحد 26-7-2020 بالجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم، بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تُنقل مباراة “ليفربول ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق “جواد بدة”، كما تُنقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نيوكاسل “سانت جيمس بارك”.

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يدخل فريقي ليفربول ونيوكاسل المباراة دون اي ضغوطات، حيث حقق الأول لقب الدوري الإنجليزي منذ 7 جولات ماضية، بينما تفادى الثاني الهبوط إلى الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى “التشامبيونشيب”.

ويحتل “ليفربول” المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 96 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن الثاني “مانشستر سيتي”، وبفارق 33 نقطة عن صاحب المركز الثالث “مانشستر يونايتد”.

في المقابل يقبع “نيوكاسل يونايتد” في المركز 13 برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الـ 12 “ساوثامبتون”، وبفارق نقطتين عن “كريستال بالاس” الذي يقبع في المركز الـ 14.

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