بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول ونيوكاسل” في أهم مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 بالجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم، في الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تنقل مباراة “ليفربول ونيوكاسل” على قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق المغربي “جواد بدة”، كما تنقل على قناة سكاي سبورت 2 الألمانية، وقناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب نيوكاسل يونايتد “سانت جيمس بارك”.

يدخل فريقي “ليفربول ونيوكاسل يونايتد” المباراة دون اي ضغوطات، حيث حقق الأول لقب الدوري الإنجليزي منذ 7 جولات ماضية، بينما ضمن الثاني بقاءه ضمن الكبار في الموسم المُقبل.

ويحتل “ليفربول” المركز الأول بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 96 نقطة، وبفارق 18 نقطة عن الثاني “مانشستر سيتي”، وبفارق 33 نقطة عن صاحب المركز الثالث “مانشستر يونايتد”.

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بينما يقبع “نيوكاسل يونايتد” في المركز 13 برصيد 44 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن صاحب المركز الـ 12 “ساوثامبتون”، وبفارق نقطتين عن “كريستال بالاس” الذي يقبع في المركز الـ 14.

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ليفربول 0-0 نيوكاسل

????️ملعب سانت جيمس بارك (نيوكاسل)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 38)

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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