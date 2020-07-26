بث مباشر | شاهد مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو لمباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الجولة الـ 38 والاخير هذا الموسم بالدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

تُنقل مباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تُنقل على قناة بي إن سبورتس 4K، وسكاي سبورت 1 الألمانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ليستر سيتي “كينج باور“.

تُعتبر هذه المباراة الأهم هذا الموسم لكلا الفريقين، حيث ستحسم صراع التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل “مانشستر يونايتد” المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “تشيلسي” الذي سيواجه فريق “ولفرهامبتون” في نفس التوقيت، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الخامس “ليستر سيتي”.

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