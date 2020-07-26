بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وليستر سيتي في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 26 يوليو 2020 في الجولة الـ 38 والاخير هذا الموسم بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تنقل مباراة “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 4K، وسكاي سبورت 1 الألمانية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ليستر سيتي “كينج باور“.

تعتبر هذه المباراة الأهم هذا الموسم لكلا الفريقين، حيث يتطلب من “مانشستر يونايتد” تحقيق الفوز بأي نتيجة او التعادل من أجل ضمان البقاء في المربع الذهبي والتأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما يتوجب على “ليستر سيتي” الانتصار ولا شيء غيره من أجل خطف بطاقة التشامبيونزليج من الشياطين الحمر.

ويحتل “مانشستر يونايتد” المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي متساويًا في عدد النقاط مع صاحب المركز الرابع “تشيلسي” الذي سيواجه فريق “ولفرهامبتون” في نفس التوقيت، وبفارق نقطة واحدة فقط عن الخامس “ليستر سيتي”.

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يذكر ان اخر مواجهة بين “مانشستر يونايتد وليستر سيتي” في البريميرليج انتهت بفوز اليونايتد بهدف مقابل لا شيء احرزه “ماركوس راشفورد” من علامة الجزاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب “أولد ترافورد” يوم 14 سبتمبر 2019.

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مانشستر يونايتد 0-0 ليستر سيتي

????️ملعب كينج باور (ليستر سيتي)

????الدوري الانجليزي (الجولة الـ 38)

⌚تبدأ في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش.

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