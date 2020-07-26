قناة الأهلي تنطلق بتقنية HD.. كيفية استقبال القناة والتردد الجديد

تستعد قناة الأهلي للانطلاق خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدتها برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، التي ستأتي بشكل يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي في كل مكان.

وبدأت قناة النادي الأهلي البث التجريبي بعد تطويرها بأغنية «نادي القرن»، حيث تستعد القناة لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان.

وأعلنت إدارة القناة للسادة المشاهدين، أنه عندما يتعذر استقبال إرسال القناة على أي من الترددين ( H11747-H12341)، لا بد من عمل إعادة بحث على جهاز الرسيفر على الترددين القديم والجديد، حيث إن بث القناة قد تم تطويره ليصبح HD.

وتذيع القناة نشيد الأهلي على مدار اليوم، وهو النشيد الذي اتفق عليه مسئولو الأهلي وإدارة القناة، مع العد التنازلي على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الاثنين المقبل.

وعكفت شركة لايف على تقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان نظرا للشعبية الكبيرة التى يحظى بها المارد الأحمر.

تردد قناة الأهلي الجديد نايل سات ٢٠٢٠

التردد: 12340 أفقى (H)

معدل الترميز: 27500

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معامل الخطأ: ¾

تردد آخر لقناة الأهلي الجديد نايل سات ٢٠٢٠

التردد الثاني: 11747

معدل الترميز: 27500

معامل الخطأ: ¾

وجاءت كلمات نشيد الأهلي المتفق عليه بين مجلس إدارة الأحمر و إدارة شركة لايف كالاتي..

هاتوا كتاب التاريخ في أول صفحة هتلاقوه

علمه مليان نجوم تاريخه كله يعرفوه

الأهلي كيان كبير وعنده شعب بيعشقوه

جمهوره في كل مكان بيشجعوه

حلق عالي يا نسر

يا مشرف اسم مصر

الأهلي مش بطولة

بطولاته في كل عصر

كسبت أو خسرت هتفضل اعضم تيشرت

أنا هفضل صغير قدامك مهما كبرت

فوقو فوقو فوقو

الأهلي عارف حقوقه

الأهلي محدش فرقه عمالقة من سنين

قارة أفريقيا تشهد

الأهلي بطل المشهد

الأميرة السمراء عارفه أميرها يبقى مين

إفريقيا ليها كبير

التاريخ مفيهوش تزوير

الأهلي ملك أفريقيا

بالأرقام والجماهير

صياد البطولات

يا نادي الانجازات

أنا حبي ليك ملوش مسميات

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