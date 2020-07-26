قناة الأهلي تنطلق بتقنية HD.. كيفية استقبال القناة والتردد الجديد

تستعد قناة الأهلي للانطلاق خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عملية التطوير الشاملة التي شهدتها برامجها واستوديوهاتها وخطتها البرامجية، التي ستأتي بشكل يليق بأحلام وطموحات جماهير الأهلي في كل مكان.
وبدأت قناة النادي الأهلي البث التجريبي بعد تطويرها بأغنية «نادي القرن»، حيث تستعد القناة لتقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان.
وأعلنت إدارة القناة للسادة المشاهدين، أنه عندما يتعذر استقبال إرسال القناة على أي من الترددين ( H11747-H12341)، لا بد من عمل إعادة بحث على جهاز الرسيفر على الترددين القديم والجديد، حيث إن بث القناة قد تم تطويره ليصبح HD.
وتذيع القناة نشيد الأهلي على مدار اليوم، وهو النشيد الذي اتفق عليه مسئولو الأهلي وإدارة القناة، مع العد التنازلي على أن يكون الافتتاح الرسمي في الثانية عصر يوم الاثنين المقبل.
وعكفت شركة لايف على تقديم خريطة برامجية متميزة، تلبي طموحات جماهير الأهلي وعشاقه في كل مكان نظرا للشعبية الكبيرة التى يحظى بها المارد الأحمر.
تردد قناة الأهلي الجديد نايل سات ٢٠٢٠
التردد: 12340 أفقى (H)
معدل الترميز: 27500
معامل الخطأ: ¾
تردد آخر لقناة الأهلي الجديد نايل سات ٢٠٢٠
التردد الثاني: 11747
معدل الترميز: 27500
معامل الخطأ: ¾
وجاءت كلمات نشيد الأهلي المتفق عليه بين مجلس إدارة الأحمر و إدارة شركة لايف كالاتي..
هاتوا كتاب التاريخ في أول صفحة هتلاقوه
علمه مليان نجوم تاريخه كله يعرفوه
الأهلي كيان كبير وعنده شعب بيعشقوه
جمهوره في كل مكان بيشجعوه
حلق عالي يا نسر
يا مشرف اسم مصر
الأهلي مش بطولة
بطولاته في كل عصر
كسبت أو خسرت هتفضل اعضم تيشرت
أنا هفضل صغير قدامك مهما كبرت
فوقو فوقو فوقو
الأهلي عارف حقوقه
الأهلي محدش فرقه عمالقة من سنين
قارة أفريقيا تشهد
الأهلي بطل المشهد
الأميرة السمراء عارفه أميرها يبقى مين
إفريقيا ليها كبير
التاريخ مفيهوش تزوير
الأهلي ملك أفريقيا
بالأرقام والجماهير
صياد البطولات
يا نادي الانجازات
أنا حبي ليك ملوش مسميات
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