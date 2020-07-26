بالفيديو.. أحمد أبو تريكة يظهر لأول مرة مع العربي أمام الغرافة في الدوري القطري

خطف لاعب العربي القطري “أحمد محمد أبو تريكة“، نجل لاعب منتخب مصر والأهلي السابق “محمد أبو تريكة” الأضواء، بعد ظهوره لأول مرة على مستوي دوري نجوم قطر 2020.
ونال أحمد أبو تريكة إشادة الجميع في الفترة السابقة، حيث تم تصعيده للعب مع الفريق الأول، وظهر أمس الجمعة في المباراة التي جمعت العربي مع الغرافة في الجولة الـ18 من مباريات الدوري القطري للمحترفين.
وشارك أبو تريكة “الصغير”، في الدقيقة 79 من المباراة التي انتهت بخسارة العربي بهدف نظيف، بديلا ليوسف عبدالرازق.
وارتدى صاحب الـ19 عاما قميصا يحمل رقم 72 في إشارة إلى عدد شهداء النادي الأهلي في حادثة بورسعيد الدامية التي وقعت أحداثها عام 2012.
ويعتبر ظهور أحمد أبو تريكة هو الأول بشكل رسمي مع الفريق الأول لنادي العربي، وهو من مواليد عام 2001، ويشغل مركز الوسط المهاجم والمهاجم الصريح، وبدأ مشواره مع كرة القدم بنادي الصيد فرع الدقي وهو في العاشرة من عمره، قبل السفر لقطر بصحبة والده قبل أعوام.
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