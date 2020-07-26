رياضة | الزمالك يواجه طنطا وديا 28 يوليو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يواجه طنطا وديا 28 يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خوض مباراة ودية مع فريق طنطا الثلاثاء المقبل ٢٨ يوليو الجاري ببرج العرب.

وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من الغد على أن يخوض خلال مباراة أخرى مع الطلائع يوم الأربعاء المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء وادي دجلة وديا اليوم في الثامنة مساءً باستاد بتروسبورت .



ومن المقرر أن يخوض الزمالك أولى مبارياته بعد استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام فريق المصري البورسعيدي يوم 5 أغسطس المقبل في اللقاء المؤجل بين الفريقين، حيث أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري مواعيد مباريات شهر أغسطس.