رياضة | جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام وولفرهامبتون في قمة "ستامفورد بريدج"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام وولفرهامبتون في قمة "ستامفورد بريدج" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي. :-

حراسة المرمى: كابيرو.

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خط الدفاع: ازبيلكوتا - كورت زوما - روديجير - ماركوس الونسو - جيمس.

خط الوسط: جورجينهو - كوفاسيتش - ماسون ماونت - بوليسيتش.

خط الهجوم: اولفيه جيرو.

ويحتاج فريق تشيلسي لتحقيق الفوز أو التعادل خلال تلك المباراة من أجل حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.