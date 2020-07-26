رياضة | تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا في مباراة الحسم أمام وست هام.. وغياب المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تريزيجيه أساسيا مع أستون فيلا في مباراة الحسم أمام وست هام.. وغياب المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " على ملعب الأولمبي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن. وكان موقع الخليج 365 الرياضي قد انفرد بتشكيل الفيلانز صباح اليوم بتواجد لاعب منتخبنا الوطني محمود حسن تريزيجيه أساسيا وغياب الظهير الأيمن لمنتخب مصر أحمد المحمدي. وجاءت تشكيلة استون فيلا الرسمي لمواجهة وست هام كالتالي: Advertisements حراسة المرمي: بيبي رينا. خط الدفاع: مينجز، كونسا، جالبيرت، تارجيت. خط الوسط: دوجلاس لويز، كونر، ماجين. خط الهجوم: تريزيجيه، سماتا، جاك جريليش.

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