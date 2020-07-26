رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي أوضح حقيقة الأنباء في الفترة الأخيرة التي أكدت اهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد مع يوسف أوباما نجم الزمالك.

ونفى مصدر من الأهلي هذه الانباء وأكدً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يطرح أي أسماء للتعاقد معها من داخل الزمالك.

وأوضح المصدر أنه لم يحدث ولم يتم التواصل مع يوسف أوباما لا من قريب ولا من بعيد سواء بشكل شفوي أو رسمي.

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وأشار المصدر إلى أنه من الوارد الزج باسم الأهلي في أي مفاوضات تجديد لاعبين مع أنديتهم عن طريق وكلائهم للحصول على راتب سنوي كبير ولكن في الحقيقة هذا لم يتم.

وشدد المصدر على أن الأهلي يمتلك العديد من النجوم في مركز أوباما وفايلر لم يطلب التعاقد معه ولم يناقش الأمر حتى وبالتالي كل ما يتردد هو مجرد إشاعات فقط غير معلوم مصدرها.

وكشفت التقارير الصحفية أن يوسف أوباما نفى هذا الخبر مؤكدًا استمراره في الزمالك وأنه لن يرحل إلى أي نادي داخل مصر.