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رياضة | حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة تعاقد الأهلي مع نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية أن الأهلي أوضح حقيقة الأنباء في الفترة الأخيرة التي أكدت اهتمام القلعة الحمراء بالتعاقد مع يوسف أوباما نجم الزمالك.

ونفى مصدر من الأهلي هذه الانباء وأكدً أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق لم يطرح أي أسماء للتعاقد معها من داخل الزمالك.

وأوضح المصدر أنه لم يحدث ولم يتم التواصل مع يوسف أوباما لا من قريب ولا من بعيد سواء بشكل شفوي أو رسمي.

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وأشار المصدر إلى أنه من الوارد الزج باسم الأهلي في أي مفاوضات تجديد لاعبين مع أنديتهم عن طريق وكلائهم للحصول على راتب سنوي كبير ولكن في الحقيقة هذا لم يتم.

وشدد المصدر على أن الأهلي يمتلك العديد من النجوم في مركز أوباما وفايلر لم يطلب التعاقد معه ولم يناقش الأمر حتى وبالتالي كل ما يتردد هو مجرد إشاعات فقط غير معلوم مصدرها.

وكشفت التقارير الصحفية أن يوسف أوباما نفى هذا الخبر مؤكدًا استمراره في الزمالك وأنه لن يرحل إلى أي نادي داخل مصر.

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