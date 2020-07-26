رياضة | إنتر ميلان: لا يمكننا ضم ميسي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان: لا يمكننا ضم ميسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق إنتر ميلان بشكل رسمي على أنباء الدخول في مفاوضات لضم الأسطورة ليونيل ميسي قائد برشلونة.

وفي تصريحات لمحطة (سكاي)، قال جوزيبي ماروتا، الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي، أثناء مباراة فريقه مع جنوه، مساء أمس السبت:" نتحدث هنا عن مباراة افتراضية بين المديرين وبالقطع ليس هذا هدفا لنا".

وأضاف :" أعتقد أن ميسي يرى حياته ومستقبله الكروي في برشلونة، ولا أرى أدنى شك في هذا".

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كانت تكهنات ثارت مؤخرا بأن ميسي يمكن أن يرحل عن برشلونة بعد تأزم النادي رياضيا وذهاب اللقب إلى ريال مدريد. ورأت وسائل إعلام إيطالية دليلا آخر على احتمال انتقال ميسي إلى الدوري الإيطالي يتمثل في أن والده ومدير أعماله اشترى ضيعة في ميلانو.

وفي سياق متصل، أعرب انطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان عن اعتقاده بأن من غير الممكن ضم الأرجنتيني الدولي/33 عاما/، وقال:" أعتقد أنه ليس هناك مجنون في هذا العالم يرفض أن يدرب ميسي، لكن الأمر لا يمكن تحقيقه بالنسبة لإنتر ميلان في هذه اللحظة ولأسباب عديدة جدا".

تجدر الإشارة إلى أن ميسي قضى مسيرته الاحترافية بالكامل في برشلونة، كما أنه ربح معه درع دوري أبطال أوروبا أربع مرات كما فاز مع الفريق بعشر بطولات في إسبانيا.