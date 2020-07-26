رياضة | حازم إمام يطلب حسم مصيره مع الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حازم إمام يطلب حسم مصيره مع الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تبحث إدارة الزمالك، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض، خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة، مطلع الموسم الكروي الجديد، بناءا على أوامر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وطلب حازم إمام، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، حسم ملف تجديد عقده الذى تم الاتفاق عليه، مؤخرا، لمدة موسمين قبل عودة الدورى المصري.

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وحصل حازم إمام على وعد أكثر من مرة لحسم ملف تجديد عقده، لكن جاهزية مقدم العقد هو السبب الرئيسى فى تأخر المفاوضات مع مسؤولي القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك قد وافقت على تجديد عقد حازم إمام لمدة موسمين، ولكن الظهير لم يوقع على العقود الجديدة حتى الآن.

وفي سياق متصل حسم مسؤولي الزمالك، صفقة النجم التونسي حمزة المثلوثى، لاعب الصفاقسي، حيث يترقب عشاق الأبيض الإعلان الرسمي عن الظهير الدولي.