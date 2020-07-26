رياضة | أعضاء الزمالك من كبار السن يشاركون بقوة في الجمعية العمومية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أعضاء الزمالك من كبار السن يشاركون بقوة في الجمعية العمومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الأعضاء من كبار السن على التواجد منذ الصباح لحضور الجمعية العمومية لنادي الزمالك والتصويت على الميزانية والحساب الختامي.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.