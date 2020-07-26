رياضة | طارق يحيى يشارك في الجمعية العمومية للزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر طارق يحيى يشارك في الجمعية العمومية للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر طارق يحيى نجم الزمالك السابق، فى الجمعية العمومية الخاصة بنادى الزمالك، للتسجيل في التصويت على الميزانية والحساب الختامى، والتى تعقد على مدار يومى الأحد والأثنين.

وتوافد الأعضاء بشكل كبير للمشاركة في الجمعية العمومية والتي تستمر من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء اليوم وغدا على الرغم من حرارة الجو وذلك تأكيدا لدعمهم للنادي و مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وكان مجلس إدارة النادي قد أعلن عن الإجراءات المخصصة للجمعية العمومية للنادي حيث تقرر أن يكون دخول الأعضاء من ثلاث أبواب بعد الحصول على مواقفه من وزير الشباب والرياضة من باب جامعة الدول العربية و باب حمام السباحة المواجه لوزارة الشباب وباب النادي المواجه لنادي الترسانة وذلك لتفادي التكدس والتزاحم على الأبواب.

وقام المجلس بطباعة الميزانية العمومية و أسماء الأعضاء المسموح لهم بالتصويت ووضعها على جانبي أبواب النادي الثلاثة.