رياضة | الأهلي يجري مسحة طبية اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجري مسحة طبية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بأو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يجري مسحة طبية اليوم في الرابعة والنصف عصرا داخل ملعب التتش بالجزيرة.

وأضاف أن المسحة الطبية في موعدها وتأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

ويستأنف الفريق تدريباته اليوم مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين» وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.