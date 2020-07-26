رياضة | الأهلي يجري مسحة طبية اليوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يجري مسحة طبية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، بأو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي يجري مسحة طبية اليوم في الرابعة والنصف عصرا داخل ملعب التتش بالجزيرة.
وأضاف أن المسحة الطبية في موعدها وتأتي في ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.
ويستأنف الفريق تدريباته اليوم مساء اليوم، الأحد، بعد الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب مباراة سموحة الودية التي خاضها الفريق أول أمس الجمعة، باستاد التتش، وفاز فيها الأهلي برباعية نظيفة حملت توقيع كهربا «هدفين» وهدف لكل من أجايي ومروان محسن.