رياضة | رمضان صبحي يتمسك بالبقاء في الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 يوليو 2020 04:15 مساءً - انت الان تقراء خبر رمضان صبحي يتمسك بالبقاء في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب رمضان صبحي نجم الأهلي المُعار من هيدرسفيلد الإنجليزي عن رغبته في البقاء في الأهلي وعدم العودة لأوروبا في ظل ضعف العروض التي تلقاها في الفترة الماضية.

وعقد رمضان صبحي جلسة مع أحد مسئولي الأهلي منذ أيام وأكد خلال تلك الجلسة السريعة التي جمعتهما أنه يرغب في البقاء في الأهلي لأن العروض التي وصلته من أوروبا لن تُضيف له وربما لا تساعده على اللعب والتواجد بشكل مستمر مع المنتخبات الوطنية سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي.

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وأبدى رمضان صبحي رغبته في نجاح المفاوضات المستمرة حالياً بين الأهلي وهيدرسفيلد من أجل انتقاله نهائياً للقلعة الحمراء.

وعلى نفس الجانب، شدد نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي على أن وكيله لن يلعب في مصر إلا للأهلي وأكد أنه اتفق مع محمود الخطيب رئيس الأهلي أنه إذا لم يصل رمضان عرض مميز في أوروبا فإنه سيستمر مع الأهلي خاصة أن المارد الأحمر يرغب في استمرار صبحي كما أن هيدرسفيلد لديه الرغبة في بيعه.

وأوضح نادر شوقي أن رمضان صبحي تلقى عروضاً من أندية في تركيا وروسيا واليونان والبرتغال وألمح شوقي على أن هيدرسفيلد سيبيع رمضان صبحي بشكل نهائي هذا الموسم خاصة أن عقده ينتهي بعد عامين وإذا لم يبعه سيخسر كثيرا في تسويقه بعد ذلك.